Lucro da Colgate-Palmolive cresce no 2o trimestre A Colgate-Palmolive divulgou nesta quarta-feira lucro melhor que o esperado para o segundo trimestre, puxado por melhorias estruturais geradas por plano de reorganização e forte crescimento de vendas. A companhia de fabricante de produtos de consumo como pastas de dente também informou que ainda espera crescimento de dois dígitos percentuais no lucro por ação este ano. O lucro do segundo trimestre somou 415,8 milhões de dólares, ou 76 centavos de dólar por ação, comparado com 283,6 milhões de dólares, ou 51 centavos por ação, um ano antes. Excluindo itens especiais, o lucro foi de 84 centavos de dólar por ação. Nessa base, analistas previam resultado positivo de 83 centavos, segundo a Reuters Estimates. A Colgate está promovendo um plano de reestruturação de quatro anos anunciado no final de 2004 e focado em produtos voltados para cuidado dos dentes, higiene pessoal e alimentação de animais de estimação. A empresa também tem incentivado seu marketing, elevando a conta com publicidade em 22 por cento no segundo trimestre. As vendas no segundo trimestre cresceram 13 por cento, para 3,41 bilhões de dólares, superando previsão de analistas, de 3,31 bilhões de dólares.