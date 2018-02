Lucro da CSN cai 2,32%, para R$ 409 milh?es

A receita l?quida da empresa caiu 24,6%, para R$ 1,918 bilh?o, sendo que o faturamento interno recuou 18,2%, para R$ 1,508 bilh?o, e o externo diminuiu 41,5%, para R$ 409,565 milh?es. O custo dos produtos vendidos aumentou 11,35%, para R$ 1,481 bilh?o, e o lucro bruto caiu 64%, para R$ 436,495 milh?es. A margem bruta passou de 47,7% para 22,8%.

O lucro operacional antes do resultado financeiro e de participa??es recuou 31%, para R$ 653,541 milh?es, e o resultado financeiro l?quido negativo totalizou R$ 101,138 milh?es, com queda de 52,69%. O lucro operacional foi de R$ 527,832 milh?es, com baixa de 28,55%.

D?vida

A d?vida l?quida da CSN apresentou um acr?scimo de R$ 1 bilh?o ao final do segundo trimestre de 2006 em rela??o a 31 de mar?o, totalizando R$ 6,048 bilh?es. Em seu balan?o financeiro, a empresa explica que o aumento deve-se ao pagamento de dividendos e juros sobre capital pr?prio (R$ 802 milh?es), investimentos realizados no per?odo (R$ 485 milh?es) e custos de carregamento da d?vida (R$ 173 milh?es).

A companhia destaca ainda que o aumento do saldo do endividamento bruto no per?odo (de 18,2% sobre mar?o, para R$ 10,391 bilh?es) ? conseq??ncia da eleva??o de empr?stimos no curto e longo prazos, com destaque para a quarta emiss?o de deb?ntures (t?tulos), no montante de R$ 600 milh?es. "Em termos de custo financeiro e prazo m?dio do endividamento, observou-se que o custo m?dio acumulado ficou em 7% ao ano, em reais, ou 41% do CDI, com prazo de vencimento de 10,3 anos", informa.