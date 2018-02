Lucro da Dow Chemical cai 52% no quarto trimestre A Dow Chemical anunciou nesta terça-feira uma queda de 52 por cento no lucro do quarto trimestre, afetado pela fraqueza nos setores imobiliário e automotivo dos Estados Unidos, pela alta dos custos de energia e de matérias-primas e por encargos de reestruturação. A maior fabricante norte-americana do setor químico reportou lucro líquido de 472 milhões de dólares, ou 0,49 dólar por ação, contra 975 milhões, ou 1 dólar por ação, no mesmo período do ano anterior. Excluindo itens extraordinários, o lucro caiu de 0,98 dólar por ação para 0,84 dólar por ação. Analistas esperavam, em média, 0,80 dólar por ação, de acordo com a Reuters Estimates. "Em 2008, há alguma incerteza com as perspectivas econômicas nos Estados Unidos", disse o presidente-executivo Andrew Liveris em comunicado. Mas ele acrescentou que o alcance global da Dow pode ajudar a companhia a aumentar as vendas nos mercados de Brasil, Rússia, Índia e China. A empresa, sediada em Michigan, teve encargos de reestruturação de 590 milhões de dólares no trimestre. No mês passado, a Dow anunciou que fecharia algumas unidades e eliminaria cerca de mil postos de trabalho para cortar custos e direcionar o capital para negócios com melhores perspectivas de crescimento. O resultado também inclui uma redução de 113 milhões de dólares na provisão de Imposto sobre Renda devido a uma mudança na estrutura legal de propriedade de uma joint venture. A receita cresceu 16 por cento, para 14,23 bilhões de dólares, puxada pelos fortes ganhos em volume na América Latina, Europa e na região da Ásia-Pacífico. Wall Street previa receita de 13,21 bilhões de dólares. (Reportagem de Euan Rocha)