Lucro da DuPont despenca mais de 60% no 2o trimestre

A maior fabricante de produtos químicos dos Estados Unidos em valor de mercado informou que o lucro líquido caiu para 421 milhões de dólares, ou 0,46 dólar por ação, ante 1,08 bilhão de dólares, ou 1,18 dólar por ação, um ano antes.

Excluindo impacto de eventos não recorrentes, o lucro líquido somou 0,61 dólar por ação.

As vendas líquidas recuaram para 6,86 bilhões de dólares ante faturamento de 8,84 bilhões de dólares no mesmo período do ano passado.

A DuPont, que eliminou 4.500 empregos desde o final do ano passado como parte de esforços para cortar custos para lidar com a queda na demanda dos segmentos automotivo, construção civil e mercados industriais, informou que medidas de economia de despesas impulsionaram o balanço em 335 milhões de dólares no trimestre.

(Por Matt Daily)