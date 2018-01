Lucro da Eletrobrás cai 37% no terceiro trimestre

A Eletrobrás apresentou lucro líquido de R$ 550 milhões no terceiro trimestre de 2017, 37% inferior aos resultados apurados no mesmo período de 2016. Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, 13, junto com as informações trimestrais, a estatal afirma que o resultado foi influenciado pela contabilização de receitas financeiras relativas aos ativos de transmissão de energia elétrica existentes em 31 de maio de 2000, denominados instalações da Rede Básica do Sistema Existente (RBSE), em valor superior no ano passado em relação a este ano.

Sem os efeitos não recorrentes, o lucro foi de R$ 449 milhões, o que representa um avanço de 267% na comparação anual. "O lucro do terceiro trimestre foi impactado positivamente por reversões de contratos onerosos e impairments (depreciações), devido principalmente ao lançamento e adesões do PAE - Plano de Aposentadoria Extraordinária", afirma a Eletrobrás.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) foi de R$ 2,85 bilhões, e, no critério gerencial, que retira efeitos extraordinários, somou R$ 1,391 bilhão entre julho e setembro deste ano, crescimento de 71% neste critério em relação ao mesmo período de 2016.

A receita operacional líquida da Eletrobrás ficou em R$ 8,892 bilhões no trimestre, avanço de 4% na comparação com o terceiro trimestre de 2016. Os investimentos no trimestre somaram R$ 1,305 bilhão, e chegaram a R$ 3,764 bilhões no ano.

