Lucro da Embraer sobe 25% no 2º trimestre, para R$ 399,6 milhões

No segundo trimestre de 2015, a Embraer registrou lucro líquido atribuído aos acionistas de R$ 399,6 milhões, uma alta de 25% na comparação com o mesmo período de 2014 e revertendo o prejuízo de R$ 196,1 milhões registrado nos três primeiros meses deste ano.

Já o lucro no critério ajustado - excluindo o Imposto de Renda e contribuição social diferidos no período - foi de R$ 380 milhões, avanço de 32,3% ante o segundo trimestre de 2014 e de 189,8% contra o primeiro trimestre de 2015.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) caiu 5,95% de abril a junho deste ano ante o mesmo intervalo de 2014, para R$ 548,2 milhões. Na comparação com o primeiro trimestre deste ano, no entanto, houve avanço de 27,8%. A margem Ebitda passou de 14,8% no segundo trimestre de 2014 para 11,8% em 2015.

O resultado operacional (Ebit) somou R$ 316,2 milhões, queda de 24,1% na comparação com o intervalo de abril a junho do ano passado, mas avanço de 38,1% ante o primeiro trimestre. Na comparação anual, a margem Ebit passou de 10,6% para 6,8%.

As receitas líquidas cresceram 18,7% no segundo trimestre deste ano, para R$ 4,661 bilhões. Em relação aos três primeiros meses do ano, o avanço foi de 51,9%.

Receitas. As receitas totais da Embraer somaram R$ 4,661 bilhões ao final do segundo trimestre de 2015. A aviação comercial representou 58,3% deste total, a executiva 26,7% e o segmento de defesa e segurança ficou com 14,3%.

Na divisão por segmento da receita líquida, a aviação comercial apresentou avanço de 25% ante o mesmo período de 2014, para R$ 2,718 bilhões. A aviação executiva também apresentou crescimento na mesma base de comparação, de 32,7%, para R$ 1,246 bilhão. Já o segmento de defesa e segurança registrou queda de 16,5% de abril a junho deste ano contra 2014, para R$ 664,8 milhões.

Conforme já divulgado pela empresa, a carteira de pedidos firmes a entregar (backlog) finalizou o segundo trimestre de 2015 em US$ 22,9 bilhões, o que representou uma alta de 12,2% na comparação com os três primeiros meses do ano, quando a carteira de pedidos firmes somou US$ 20,9 bilhões.

Endividamento. Do primeiro para o segundo trimestre deste ano, o endividamento da Embraer subiu 42,8%, de R$ 7,665 bilhões para R$ 10,950 bilhões. Segundo a empresa, o aumento ocorreu devido ao acréscimo de R$ 3,066 bilhões ao financiamento de longo prazo, que ocorreu basicamente pela emissão de US$ 1 bilhão em títulos de dívida em dólar.

Essa emissão teve cupom anual de 5,05% e vencimento em 2025, estendendo o prazo médio de endividamento da empresa de 5,3 anos para 6,5 anos. A Embraer informou que tal emissão também proporcionou uma redução do custo da dívida em dólar do primeiro para o segundo trimestre deste ano, de 5,56% para 5,25% ao ano.

Já o custo da dívida em reais subiu de 6,12% para 6,24%, justificada pela elevação das taxas de juros da economia brasileira. Do total da dívida, 21% estava denominada em reais ao final do mês de junho.

A Embraer justificou, no documento, que a alocação de caixa continua sendo uma das principais ferramentas para a mitigação do risco cambial. Ao final do segundo trimestre de 2015, 62% do caixa estava alocado em ativos denominados em dólar.