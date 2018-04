Lucro da Exxon cai 66% no trimestre

"Parece insatisfatório", disse Phil Weiss, um analista da Argus Research. "Eles perderam em margens e produção."

A Exxon, maior petrolífera negociada em bolsa do mundo, informou que o lucro líquido do segundo trimestre foi de 3,95 bilhões de dólares, ou 81 centavos por ação, ante 11,68 bilhões de dólares, ou 2,22 dólares por ação, no mesmo período do ano anterior.

Analistas estimavam uma média de lucro de 1,02 dólar por ação, de acordo com pesquisa da Reuters.

A receita caiu 46 por cento para 74,46 bilhões de dólares.

A produção recuou 3 por cento ante o ano anterior, segundo a companhia.

