Lucro da General Eletric cai a US$ 2,5 bilhões no 3º trimestre

A General Electric anunciou nesta sexta-feira, 16, queda de 45% em seu lucro a partir de operações continuadas no terceiro trimestre, para US$ 2,5 bilhões, de US$ 4,5 bilhões no mesmo período do ano passado. O lucro por ação a partir de operações continuadas cedeu 51% para US$ 0,22 por ação, incluindo o efeito de US$ 0,05 por ação com reestruturação e outras despesas.

Veja também:

Bank of America anuncia prejuízo de US$ 1 bilhões

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Sony Ericsson reduz prejuízo no 3o tri após corte de custos

Goldman Sachs e Citigroup anunciam lucros

Incluindo os efeitos das operações que foram descontinuadas, o lucro líquido do terceiro trimestre atribuível à General Electric foi de US$ 2,5 bilhões ou US$ 0,23 por ação, abaixo dos US$ 4,3 bilhões ou US$ 0,43 por ação do terceiro trimestre do ano passado.

As receitas caíram 20% para US$ 37,8 bilhões. A previsão dos analistas ouvidos pelo FactSet Research Systems era de lucro de US$ 0,20 por ação.

A queda de 87% no lucro de sua unidade Capital Finance contribuiu para pressionar o lucro da companhia. Segundo nota divulgada pela GE, o aumento de 4% no lucro do segmento industrial, de 11% no lucro da unidade Energy Infrastructure, de 13% da NBC Universal e de 149% no lucro da unidade Consumer & Industrial ajudaram a minimizar o resultado desfavorável do Capital Finance e uma queda de 8% no lucro da unidade de Technology Infrastructure. As informações são da Dow Jones.