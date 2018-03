Lucro da Halliburton desaba 61% no 3o tri, mas supera previsões A Halliburton anunciou nesta sexta-feira lucro trimestral 61 por cento menor, prejudicada por uma fraca atividade de gás natural na América do Norte. Contudo, resultados melhores que o esperado no restante do mundo a ajudaram a superar as expectativas de Wall Street.