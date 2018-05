Lucro da Honda cai 7% no 1ºtrimestre fiscal A montadora japonesa Honda Motor informou nesta quarta-feira, 31, que seu lucro líquido caiu 7% no primeiro trimestre fiscal, para 122,5 bilhões de ienes (cerca de US$ 1,2 bilhão), ante lucro de 131,7 bilhões de ienes no mesmo período do ano passado.