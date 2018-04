Lucro da J&J recua, mas fica acima do esperado

"A surpresa é mais do lado da receita", disse Jan Wald, analista do Noble Financial Group. "Eles passaram por um exercício de corte de despesas há cerca de um ano e meio, e isso definitivamente está ajudando-os com o resultado até agora", acrescentou.

A companhia teve lucro de 3,21 bilhões de dólares, ou 1,15 dólar por ação, contra 3,37 bilhões de dólares, ou 1,18 dólar por ação, no mesmo período do ano anterior.

Analistas, em média, previam lucro por ação de 1,11 dólar por ação, segundo a Reuters Estimates.

A receita trimestral da J&J caiu 7,4 por cento, para 15,24 bilhões de dólares, mas ficou 190 milhões de dólares acima da projeção da Reuters Estimates.

As vendas teriam sido maiores em 6 pontos percentuais não fosse a firmeza do dólar, que prejudica as vendas no exterior.

A companhia reiterou uma estimativa de lucro anual de 4,45 a 4,55 dólares por ação, sem considerar eventos extraordinários.

As vendas de medicamentos sujeitos à prescrição médica afundaram 13,3 por cento, para 5,5 bilhões de dólares, conforme pacientes optaram por versões genéricas mais baratas.

Já as vendas globais de produtos de consumo recuaram 4,5 por cento, para 3,85 bilhões de dólares, enquanto as de dispositivos médicos e diagnósticos caíram 3,1 por cento, para 5,89 bilhões de dólares.

"As vendas de produtos de consumo também foram fortes, o que é promissor porque é a linha mais próxima do público geral que a Johnson & Johnson tem, então isso pode dizer algo sobre a economia", afirmou Wald.