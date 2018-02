Lucro da J&J sobe com ajuda de mercados internacionais A norte-americana Johnson & Johnson divulgou na terça-feira aumento do lucro do segundo trimestre, com fortes vendas de dispositivos médicos e de remédios prescritos, especialmente em mercados internacionais. A fabricante de produtos de saúde teve lucro no último trimestre de 3,08 bilhões de dólares, ou 1,05 dólar por ação, contra ganho de 2,82 bilhões de dólares, ou 0,95 dólar por ação em igual período do ano passado.