Lucro da Localiza sobe 866%, a R$ 103 mi, no 2º tri A Localiza reportou no início da noite desta terça-feira, 16, um lucro líquido de R$ 103,4 milhões no segundo trimestre de 2013, o que representa uma alta de 866,4% sobre igual período do ano passado. No acumulado do semestre, o lucro líquido da Localiza foi de R$ 192,3 milhões, crescimento de 130,6% ante igual período do ano passado.