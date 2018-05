Lucro da MasterCard sobe 21,1% no 2º trimestre

O lucro superou as estimativas dos analistas, que previam ganho de US$ 6,30 por ação e receita de US$ 2 bilhões. O resultado foi motivado pelo aumento de 11,7% nos gastos com os cartões de crédito e débito da empresa. Às 10h13 (de Brasília), as ações da Mastercard subiam 3,09% no pré-mercado em Nova York. No acumulado do ano, os papeis já avançaram mais de 22%.

Os clientes usaram cartões da Mastercard para fazer US$ 794 bilhões em compras no segundo trimestre, uma alta de 11,7% em câmbios locais na comparação com o mesmo período do ano passado. Fonte: Dow Jones Newswires.