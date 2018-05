Lucro da Merck cai 50% no 2º trimestre O lucro da farmacêutica Merck caiu 50% no segundo trimestre deste ano, para US$ 906 milhões (US$ 0,30 por ação), de US$ 1,79 bilhão (US$ 0,58 por ação) no mesmo período do ano passado. Excluindo despesas com aquisições e reestruturação e outros itens extraordinários, o lucro ajustado por ação recuou para US$ 0,84, de US$ 1,05.