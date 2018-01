Lucro da Pepsi cai quase 75% no 3º tri e vai a US$ 533 milhões

NOVA YORK - A PepsiCo anunciou que teve lucro líquido de US$ 533 milhões no terceiro trimestre deste ano, representando cerca de um quarto do ganho de US$ 2,01 bilhões registrado em igual período de 2014. Na mesma comparação, o lucro por ação recuou para US$ 0,36, de US$ 1,32. Excluindo-se despesas relacionadas às operações na Venezuela e outros itens, o ganho por ação da PepsiCo caiu US$ 0,01, a US$ 1,35. A receita teve queda de 5,2%, a US$ 16,33 bilhões, mas a receita orgânica cresceu 7,4%.

Apesar de mais fracos, os resultados da PepsiCo superaram as expectativas. Analistas consultados pela Thomson Reuters previam lucro ajustado por ação de US$ 1,26 e receita de US$ 16,15 bilhões.

Por volta das 8h30 (de Brasília), as ações da PepsiCo avançavam 2,55% no pré-mercado em Nova York.

A Venezuela, que responde por cerca de 2% da receita e do lucro da PepsiCo, tem sido um ponto fraco para a empresa. No último trimestre, a PepsiCo deu baixa no valor de seus investimentos locais e assumiu uma despesa de US$ 1,4 bilhão. A partir deste trimestre, a empresa não vai mais incluir os resultados das subsidiárias venezuelanas.