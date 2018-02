Lucro da Pepsico sobe no 2o trimestre A Pepsico divulgou nesta terça-feira lucro trimestral maior que o esperado, ajudada por impostos menores e vendas maiores de salgadinhos. A segunda maior companhia de refrigerantes do mundo divulgou lucro de 1,56 bilhão de dólares, ou 94 centavos de dólar por ação, para o segundo trimestre, encerrado em 16 de junho. O resultado é 13 por cento maior que o 1,38 bilhão de dólares, ou 81 centavos por ação, obtido um ano antes. Analistas, em média, esperavam lucro de 89 centavos de dólar por ação, segundo a Reuters Estimates. A receita trimestral subiu de 8,71 bilhões para 9,61 bilhões de dólares. A Pepsi, que produz as bebidas Gatorade e cerais Quaker, além de salgadinhos Frito Lay, tem contado com a diversidade de seu portfólio para compensar a queda nas vendas de refrigerantes nos Estados Unidos, onde os consumidores estão preferindo água engarrafada e chá. Em contraste, a Coca-Cola tem confiado em sua grande presença internacional, especialmente em mercados emergentes, onde as pessoas ainda preferem consumir refrigerantes. Apesar disso, as estratégias de ambas as empresas estão se aproximando. A Pepsi tem se concentrado em crescer em mercados internacionais e a Coca-Cola comprou os fabricantes de bebidas não-carbonatadas Glaceau e Fuze. REUTERS AAJ VS