Lucro da petrolífera BP cai com produção menor A BP divulgou nesta terça-feira uma queda de um por cento no lucro trimestral após impostos, para 6,087 bilhões de dólares. A companhia enfrentou queda de produção e interrupções de atividades em refinarias, o que evitou que a gigante petrolífera aproveitasse completamente margens de refino que ficaram perto de níveis recorde. A BP informou em comunicado que a queda no lucro do segundo trimestre teria sido maior se não tivesse registrado ganhos não operacionais de 741 milhões de dólares, relativos principalmente à venda de campos petrolíferos e de uma refinaria britânica. A companhia é a terceira maior petrolífera não-estatal do mundo em valor de mercado. Tirando esse ganho, o lucro, calculado excluindo mudanças no valor de inventários, caiu 12,5 por cento, para 5,346 bilhões de dólares. O valor ficou acima das expectativas de lucro de 4,975 bilhões de dólares, segundo pesquisa da Reuters com 10 analistas. As ações da BP exibiam queda 1,25 por cento após a divulgação do resultado. Os papéis da empresa têm sido atingidos por uma série de problemas operacionais nos últimos dois anos, incluindo atrasos de projetos, derramamentos de óleo, suspeitas de manipulação de mercado e explosão de uma refinaria que matou 15 funcionários. Investidores acompanham o trabalho do novo presidente-executivo da companhia, Tony Hayward, que assumiu em maio depois que o ex-chefe da empresa John Browne se afastou em meio a revelações sobre sua vida privada. O trabalho dele está mais difícil por conta de uma crescente tendência de governos da Venezuela à Rússia que estão reservando os maiores campos de gás e petróleo para suas próprias estatais, em vez de convidar petrolíferas ocidentais para explorar essas reservas.