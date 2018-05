Lucro da Pfizer mais que quadruplica no 2º trimestre A Pfizer, que faz parte do índice Dow Jones, afirmou que seu lucro mais que quadruplicou no segundo trimestre, à medida que ganhos com vendas de ativos e outros itens compensaram um declínio maior que o esperado da receita. O lucro da companhia subiu para US$ 14,1 bilhões, ou US$ 1,98 por ação, de um lucro de US$ 3,25 bilhões, ou US$ 0,43 por ação, no mesmo período do ano passado.