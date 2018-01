Lucro da Sabesp cai 33,4% no 1º trimestre

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) registrou lucro líquido de R$ 318,2 milhões no primeiro trimestre deste ano, montante 33,4% inferior ao reportado no mesmo período do ano anterior, de R$ 477,6 milhões.

A geração de caixa medida pelo Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado somou R$ 1,357 bilhão entre janeiro e março, alta de 33,6% na mesma comparação. A margem Ebitda ajustada deu um salto de 18,6 pontos porcentuais, para 55%

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A receita operacional líquida da companhia somou R$ 2,468 bilhões, o que corresponde a uma queda de 11,6% frente ao anotado nos três primeiros meses do ano passado.

O resultado financeiro foi negativo em R$ 985,8 milhões, revertendo o resultado positivo de R$ 27,5 milhões de um ano antes.