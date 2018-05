Lucro da Syngenta cai 5% no 1º semestre

Mas a receita cresceu 2% em relação aos US$ 8,265 bilhões apurados no primeiro semestre de 2012, para US$ 8,39 bilhões, devido ao expressivo aumento das vendas em todas as regiões de atuação do grupo, com exceção da América do Norte. O destaque ficou para América Latina, onde a Syngenta faturou US$ 1,174 bilhão de janeiro a junho de 2013, 13% mais que os US$ 1,043 bilhão verificados na primeira metade do ano passado.

Na região da Ásia-Pacífico, as vendas aumentaram 6% no primeiro semestre de 2013, para US$ 1,057 bilhão. Na Europa, África e Oriente Médio, o crescimento foi de 5%, para US$ 3,165 bilhões. Por outro lado, a receita na América do Norte caiu 5% na comparação com a primeira metade de 2012 - quando o grupo suíço teve ganho não recorrente de US$ 256 milhões com royalties de uma tecnologia de milho -, para US$ 2,628 bilhões.

"Continuamos buscando oportunidades para expandir o leque de tecnologias disponíveis ao produtor nos mercados emergentes", disse Mike Mack, executivo-chefe da Syngenta. Segundo ele, a aquisição recentemente anunciada da MRI, principal produtora de sementes de milho da Zâmbia, faz parte dos planos da empresa de criar um negócio de US$ 1 bilhão na África até 2022.

A companhia informou ainda que prevê uma aceleração do ritmo de expansão das vendas no segundo semestre deste ano, com base em uma perspectiva positiva para os negócios na América Latina e na Ásia-Pacífico. "Para 2013, estamos no caminho de apresentar um crescimento de vendas em linha com a meta de longo prazo", afirmou Mack. A Syngenta projeta uma receita integrada de US$ 25 bilhões para 2020, de acordo com o balanço.