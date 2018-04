Lucro da Thomson Reuters supera previsão no 4o tri A Thomson Reuters divulgou nesta terça-feira um lucro trimestral maior que o esperado, elevou seu dividendo e previu um crescimento da receita em 2009 apesar dos cortes de empregos e do menor gasto de seus clientes do setor financeiro. As ações do grupo de notícias e dados financeiros subiram 6,5 por cento após a divulgação dos resultados. O lucro líquido do quarto trimestre foi de 656 milhões de dólares, ou 0,79 dólar por ação, comparado a 432 milhões de dólares, ou 0,67 dólar por ação, um ano antes. A companhia disse prever que a receita antes de efeitos cambiais crescerá em 2009, mas não especificou um número. Alguns analistas trabalham com uma queda. A Thomson Reuters elevou seu dividendo em 0,04 dólar por ação, em uma base anualizada. A receita da divisão de mercados caiu 2 por cento no trimestre, para 1,9 bilhão de dólares. A receita total da empresa ficou estável a 3,4 bilhões de dólares. (Por Robert MacMillan e Georgina Prodhan)