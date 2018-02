Lucro da Vale sobe quase 50% no 2? trimestre

A Companhia Vale do Rio Doce bateu novos recordes de lucro, receita e gera??o de caixa no segundo trimestre de 2007. De acordo com dados divulgados pela companhia no final da tade desta ter?a-feira, 31, a?Vale?registrou lucro l?quido de R$ 5,842 bilh?es no segundo trimestre, um aumento de 49,6% sobre o mesmo trimestre de 2006. Segundo a empresa,?o bom resultado se deve ao aumento de produ??o, pre?os mais elevados e ? incorpora??o da canadense Inco,?que contribuiu com R$ 619 milh?es para o lucro recorde. ? ?Vale bate Petrobr?s na lideran?a das bolsas da Am?rica Latina ? O resultado do lucro l?quido ficou em linha com as expectativas dos analistas ouvidos pela Ag?ncia Estado, que apontavam para um lucro de R$ 5,961 bilh?es no per?odo. ? J? a receita l?quida atingiu R$ 17,809 bilh?es, crescimento de 82,1%. Este valor representa o montante que a empresa efetivamente recebe pela venda de seus produtos, ou seja, o faturamento (receita bruta) diminu?do dos impostos diretos, como ICMS, IPI, ISS, PIS e Cofins. ? O lucro operacional - resultado apenas da atividade prim?ria da empresa - cresceu 103,4%, para R$ 9,194 bilh?es. ? A gera??o de caixa, medida pelo Ebitda, subiu 99,0%, para R$ 10,255 bilh?es. Trata-se do quanto a empresa gera de recursos apenas em sua atividade, sem levar em considera??o os efeitos financeiros e de impostos. ? Vendas ? A receita da?Vale?com a venda de min?rio de ferro cresceu 7,2% no segundo trimestre frente o mesmo per?odo do ano passado, totalizando R$ 5,498 bilh?es. J? o faturamento com pelotas aumentou 34,5% no per?odo, somando R$ 1,624 bilh?o. ? A companhia vendeu 72,256 milh?es de toneladas de min?rio de ferro e pelotas no segundo trimestre, um aumento de 7,6% em rela??o ao mesmo trimestre do ano passado. As vendas de min?rio de ferro alcan?aram 62,081 milh?es de toneladas (4%) e as de pelotas 10,175 milh?es de toneladas (36,8%). ? Segundo a companhia, o crescimento na produ??o mundial de a?o aumentou a demanda por pelotas, devido ao seu uso mais intensivo para eleva??o de produtividade. ? No segundo trimestre, a Vale embarcou para China 23,932 milh?es de toneladas, com crescimento de 17,1% em rela??o ao realizado no segundo trimestre de 2006. A regi?o absorveu 33,1% das vendas totais. O Jap?o comprou 6,758 milh?es de toneladas, representando 9,4% das vendas, a Alemanha 5,868 milh?es de toneladas, 8,1%, seguida da Fran?a com 4,7%, Cor?ia do Sul com 4,1% e B?lgica com 1,9%. As vendas realizadas no Brasil, de 11,556 milh?es de toneladas, representaram 16% do total comercializado.