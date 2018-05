Lucro da Volkswagen cai a US$ 6,35 bi no 1º semestre O lucro líquido da montadora alemã Volkswagen caiu para 4,79 bilhões de euros (US$ 6,35 bilhões) no primeiro semestre, de 8,85 bilhões de euros no mesmo período do ano passado. Já a receita subiu 3,5%, para 98,69 bilhões de euros, ajudada pela forte demanda da China. Os dados foram divulgados por meio de comunicado nesta terça-feira, 30.