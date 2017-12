Lucro da Whirlpool cai com dólar forte e vendas fracas no Brasil

A Whirlpool, maior fabricante do mundo de eletrodomésticos, divulgou nesta quarta-feira, 22, lucro líquido trimestral menor devido ao dólar valorizado e vendas fracas no Brasil. A empresa é dona de marcas como Brastemp e Consul.

A empresa disse que já havia iniciado processo de corte de custos e de redução da capacidade e aquisições que contribuíram para vendas mais elevadas, mas as medidas foram neutralizadas pelo câmbio desfavorável.

A Whirlpool lucrou US$ 177 milhões, ou US$ 2,21 por ação, abaixo dos US$ 179 milhões, ou US$ 2,25 por ação, no ano passado. Analistas esperavam ganhos de US$ 2,62 por ação.

A Whirlpool latino-americana divulgou lucro líquido de US$ 900 milhões, abaixo do US$ 1,1 bilhão no mesmo período do ano anterior, conforme a demanda brasileira continua fraca, arrastando os lucros da empresa para baixo, disse a companhia.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As remessas da empresa na região latino-americana tem previsão de queda de 15% para este ano, adicionou.