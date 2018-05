Lucro da Xerox cai 12% no 2ºtri, para US$ 271 mi A Xerox Corp informou nesta quinta-feira, 25, que teve lucro líquido de US$ 271 milhões (US$ 0,21 por ação) no segundo trimestre deste ano, uma queda de 12% em relação ao lucro do mesmo período do ano passado, de US$ 309 milhões (US$ 0,22 por ação). Descartando custos com amortização e ativos intangíveis, a empresa teve lucro ajustado de US$ 0,27 por ação. A receita no período subiu 0,6%, para US$ 5,4 bilhões.