Lucro do BBVA mais do que dobra no 2.º trimestre O Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) afirmou nesta quarta-feira que o lucro no segundo trimestre mais que dobrou, para ? 1,15 bilhão (US$ 1,53 bilhão), de ? 505 milhões no mesmo período de 2012. O segundo maior banco da Espanha em ativos superou a expectativa dos analistas de lucro de 1,08 bilhão.