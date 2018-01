Lucro do Magazine Luiza no 2º trimestre cresce mais de 200%

O Magazine Luiza reportou lucro líquido de R$ 10,4 milhões no segundo trimestre de 2016, crescimento de 243,1% ante o lucro de R$ 3 milhões apurado no mesmo período de 2015. No acumulado do primeiro semestre do ano, o lucro da rede varejista alcançou R$ 15,7 milhões, elevação de 166,1% na comparação anual.

A companhia divulgou ainda um lucro ajustado a despesas não-recorrentes associadas à adequações de pessoal. O lucro ajustado do segundo trimestre foi de R$ 13,9 milhões, aumento de 101,4% ante igual período de 2015.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) do Magazine Luiza entre abril e junho atingiu R$ 163,2 milhões, expansão de 28,9% na comparação com os mesmos meses do ano anterior. A margem Ebitda passou de 5,9% para 7,6% no segundo trimestre de 2016. Em seis meses, o Ebitda chegou a R$ 307,3 milhões, alta de 21%.

O Ebitda ajustado no segundo trimestre foi de R$ 168,5 milhões, crescimento de 27,2% na comparação anual.

A receita líquida da companhia cresceu 0,8% no segundo trimestre de 2016 na comparação anual, ficando em R$ 2,147 bilhões. De janeiro a junho, a receita do Magazine Luiza soma R$ 4,410 bilhões, alta de 0,1%.