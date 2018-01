Lucro do McDonald's cai a US$ 1,09 bilhão no segundo trimestre

NOVA YORK - O McDonald's anunciou nesta terça-feira que teve lucro líquido de US$ 1,09 bilhão (US$ 1,25 por ação) no segundo trimestre do ano, menor que o ganho de US$ 1,2 bilhão (US$ 1,26 por ação) obtido em igual período de 2015. Com ajustes, o lucro por ação foi de US$ 1,45. A receita caiu 4% na mesma comparação, a US$ 6,27 bilhões.

O lucro ajustado superou a projeção dos analistas, de US$ 1,38 por ação, e a receita veio em linha com o esperado.

Por outro lado, as vendas de mesmas lojas do McDonald's – unidades abertas há mais de 12 meses – decepcionaram ao subirem 3,1% na comparação anual do segundo trimestre. A previsão do mercado era de acréscimo de 3,6%. Apenas nos EUA, as vendas avançaram 1,8%, bem menos que o ganho de 3,2% projetado por analistas.

Às 10h13 (de Brasília), as ações do McDonald's operavam em forte queda, de 2,69%, nos negócios do pré-mercado em Nova York.