Lucro do Yahoo sobe e soma US$ 331,2 mi no 2º trimestre

O Yahoo divulgou nesta terça-feira que teve lucro líquido de US$ 331,2 milhões (US$ 0,30 por ação) no segundo trimestre, ante um ganho de US$ 226,6 milhões (US$ 0,18 por ação) no mesmo período de 2012. O lucro ajustado ficou em US$ 0,35 por ação. A receita avançou para US$ 1,07 bilhão.

As receitas com propaganda caíram 12%, para US$ 472 milhões, enquanto o preço pago por anúncio recuou 12%. Nas atividades de busca, a empresa reportou queda de 9% na receita, para US$ 418 milhões. A executiva chefe do Yahoo, Marissa Mayer, disse que está "encorajada" pelos resultados e apontou recentes melhoras em alguns produtos.

"Nosso negócio registrou uma estabilidade contínua e nós lançamos mais produtos do que nunca. Esse trimestre trouxe uma tremenda melhora na nossa linha de produtos e nossos usuários responderam com um crescente uso e engajamento", afirmou. As ações do Yahoo! fecharam em queda de 1,68% na Nasdaq e por volta das 18h20 (de Brasília) perdiam 0,71% no after hours. Fonte: Dow Jones Newswires.