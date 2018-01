Lucro líquido da Arezzo cai 19% no primeiro trimestre, para R$ 14,7 milhões

SÃO PAULO - No primeiro trimestre de 2016, o lucro líquido da Arezzo foi de R$ 14,679 milhões, o que representou uma queda de 19,1% na comparação com o mesmo período do ano passado.

O Ebitda (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 26,343 milhões, um recuo de 6,3% ante os três primeiros meses do ano passado. Na mesma base de comparação, a margem Ebitda passou de 11,9% para 10,2%.

De janeiro a março deste ano, a receita líquida cresceu 9% na comparação com igual intervalo de 2015, para R$ 257,547 milhões. Entre os pontos que favoreceram o aumento da receita, a Arezzo destaca, segundo o informe de resultados, a expansão de 109,9% das exportações e de 96,1% do canal de vendas online.

O resultado financeiro foi de R$ 3,403 milhões, uma queda de 57% na comparação com o primeiro trimestre de 2015.