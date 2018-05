Lucro líquido da Fiat sobe 82% no 2ºtrimestre A Fiat informou nesta terça-feira, 30, que o lucro líquido do grupo totalizou 435 milhões de euros no segundo trimestre de 2013, ante 239 milhões de euros no mesmo período do ano anterior, o que representou uma alta de 82%. Analistas haviam previsto um lucro líquido de 305 milhões de euros no trimestre, de acordo com a mediana das estimativas compiladas pela montadora.