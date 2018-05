Lucro líquido da General Electric sobe 1% no 2º tri A General Electric teve lucro líquido de US$ 3,1 bilhões no segundo trimestre deste ano, uma alta de 1,0% sobre o mesmo período do ano passado, enquanto o lucro por ação aumentou 3,0%, para US$ 0,30. Na mesma comparação anual, a receita caiu 4,0%, para US$ 35,1 bilhões.