Lucro líquido da Novartis cai 5% no segundo trimestre A Novartis anunciou nesta quarta-feira, 17, que teve queda de 5% no lucro líquido no segundo trimestre deste ano. Os ganhos da farmacêutica suíça chegaram a US$ 2,55 bilhões, de US$ 2,67 bilhões em igual período de 2012.