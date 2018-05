Lucro líquido da NYSE Euronext sobe para US$ 173 mi A operadora de bolsas NYSE Euronext teve lucro líquido de US$ 173 milhões no segundo trimestre (US$ 0,71 por ação), de US$ 125 milhões (US$ 0,49 por ação) no mesmo período do ano passado. A receita aumentou 1,0%, para US$ 611 milhões, incluindo um impacto negativo de US$ 2 milhões gerado por flutuações cambiais.