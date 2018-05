Lucro líquido da Tarpon Investimentos soma R$ 16,3 mi A Tarpon Investimentos reportou um lucro líquido de R$ 16,3 milhões no segundo trimestre do ano, um aumento de 34,7% em relação ao mesmo período do ano passado. A margem líquida no trimestre passado foi de 57%, ante 39% no mesmo período de 2012.