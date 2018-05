Lucro líquido do Banco Santander da Espanha cai 12,8%

No semestre, os ganhos chegaram a ? 2,255 bilhões, frente a ? 1,749 bilhão no mesmo período de 2012, o que representou uma alta de 28,9% na comparação anual. O lucro operacional líquido do Santander da Espanha subiu 0,5% na comparação trimestral, passando de ? 5,294 bilhões nos três primeiros meses do ano para ? 5,320 bilhões no segundo trimestre. No semestre, o lucro operacional líquido caiu 14,6%, para ? 10,614 bilhões, de ? 12,432 bilhões no mesmo período de 2012.

A receita líquida de juros subiu 1,1% no trimestre, para ? 6,722 bilhões, em comparação com ? 6,652 bilhões no primeiro trimestre de 2013. Entre janeiro e junho, a receita líquida de juros caiu 13,1%, passando de ? 15,385 bilhões no primeiro semestre de 2012 para ? 13,374 bilhões no mesmo período de 2013.