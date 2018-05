Lucro líquido do Burger King cresce 30,5% no 2.º tri A rede de fast-food Burger King divulgou nesta quarta-feira que registrou lucro líquido de US$ 62,9 milhões (US$ 0,18 por ação) no segundo trimestre, 30,5% maior que o ganho de US$ 48,2 milhões (US$ 0,14 por ação) registrado no mesmo período de 2012. A receita da companhia no entanto, recuou 48,5%, para US$ 278,3 milhões, de US$ 540,8 milhões há um ano, por causa da queda nas vendas.