Lucro líquido do McDonald's sobe 3,7% no 2ºtri

Analistas consultados pela Thomson Reuters previam lucro por ação de US$ 1,40 e receita de US$ 7,09 bilhões. Às 9h46 (de Brasília), as ações do McDonald''s, que integra o índice Dow Jones, caíam 2,67% no pré-mercado em Nova York. A margem operacional diminuiu para 31,0% no segundo trimestre, de 31,2% um ano antes.

As vendas no conceito mesmas lojas - nas lojas abertas há um ano ou mais - subiram 1,0% em base anual, mais do que a previsão de alta de 0,8% dos analistas. Nos EUA as vendas cresceram 1,0%, abaixo da expansão de 1,5% esperada, enquanto na Europa as vendas declinaram 0,1%, conforme o previsto. Nas regiões Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África houve queda de 0,3% nas vendas, especialmente por causa de resultados negativos na China, na Austrália e no Japão.

O McDonald''s espera que as vendas no conceito mesmas lojas em julho fiquem relativamente estáveis e disse que os resultados do segundo trimestre são um lembrete de que o ano continuará sendo desafiador, de acordo com as recentes tendências das vendas. Fonte: Dow Jones Newswires.