Lucro operacional da BP cai 25% no 2º trimestre

Os ganhos da empresa foram de US$ 2,71 bilhões entre abril e junho deste ano, uma queda de 25% em relação ao verificado no segundo trimestre do ano passado (US$ 3,55 bilhões). O resultado também ficou abaixo do verificado entre janeiro e março deste ano (US$ 4,21 bilhões). As expectativas indicavam que o lucro operacional seria de US$ 3,40 bilhões.

A receita do grupo chegou a US$ 94,71 bilhões, em comparação com US$ 94,98 bilhões no segundo trimestre de 2012. A BP anunciou um dividendo trimestral de US$ 0,09 por ação ordinária, ou 54 centavos por ação depositária americana, a ser pago em 20 de setembro deste ano.

A produção total de petróleo e gás da petrolífera foi de 2.241.000 barris de óleo equivalente por dia, redução de 1,5% frente ao ano anterior principalmente devido à venda de ativos. A produção ficou acima das estimativas que apontavam para 2.165.000 barris de óleo equivalente por dia. Fonte: Dow Jones Newswires.