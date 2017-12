Lula diz que comaçará transposição do Rio São Francisco Brasília - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, ainda, na entrevista a repórteres de rádio, que seu governo vai começar as obras de revitalização do Rio São Francisco e de desvio de 63 metros cúbicos por segundo de suas águas para irrigação do Semi-Árido nordestino. Segundo ele, serão feitas as obras do chamado Eixo Leste e do chamado Eixo Oeste, em Pernambuco e no Ceará, que deverão custar cerca de R$ 2 bilhões. A inauguração do primeiro trecho da obra está prevista para 2006. Lula aproveitou a pergunta de um repórter de uma emissora pernambucana para reafirmar que, no ano que vem, serão realizadas obras na Rodovia BR-101, entre Recife e Natal, e criada a extensão da Universidade Rural de Pernambuco em Garanhuns. Ele disse, também, que está muito adiantada a discussão sobre a construção da Rodovia Transnordestina. Obras em Tucuruí para navegação O presidente Lula informou, que pretende avançar nas obras da barragem da hidrelétrica de Tucuruí, no Pará, para assegurar a expansão do transporte hidroviário. Ele disse, também, que seu governo vai asfaltar a Rodovia BR-163 (Cuiabá-Santarém) e assegurar, pelo menos, a manutenção da Transamazônica.