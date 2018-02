Lula ouve que risco de racionamento de energia está afastado O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu a cúpula do setor elétrico na noite desta quarta-feira no Palácio do Planalto e ouviu a avaliação de que não existe risco de racionamento ou falta de energia em 2008 e 2009. O ministro de Minas e Energia, Nelson Hubner, falou que o nível dos reservatórios está abaixo do esperado no Nordeste devido à falta de chuva, mas reiterou que o fornecimento de energia não está ameaçado. Mais cedo, o ministro já afirmara que não havia risco de racionamento e chegou a desautorizar o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Jerson Kelman, que cogitara a possibilidade de um racionamento ainda esse ano. "Está descartado racionamento em 2008 e 2009. Ele (Kelman) colocou uma posição individual do diretor-presidente que não reflete a posição da agência", disse o ministro a jornalistas. Hubner frisou que a situação atual é diferente da de 2001, quando o país sofreu um apagão de energia. "Não temos motivo para alarde. Temos monitorado diuturnamente a situação dos reservatórios e tomamos todas as medidas para manter uma situação de segurança", acrescentou. O ministro referia-se à antecipação do funcionamento das termelétricas do Nordeste e disse que outras medidas serão tomadas se o volume de chuvas não for satisfatório. Além de Nelson Hubner, Lula reuniu o diretor da Aneel e do Operador Nacional do Sistema (ONS), Hermes Chipp. (Texto de Mair Pena Neto, Edição de Eduardo Simões)