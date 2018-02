Lula: Pa?s n?o corre risco de novo apag?o el?trico O presidente Luiz In?cio Lula da Silva afirmou hoje, em seu programa semanal de r?dio "Caf? com o Presidente", que o Brasil n?o corre o risco de sofrer um apag?o el?trico como o que enfrentou em 2001 e alertou que "a quest?o energ?tica vive de boatos". "Todo dia tem boatos de que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. O dado concreto ? que o Brasil est? seguro de que n?o haver? apag?o e de que n?o faltar? energia para dar sustentabilidade ao crescimento que n?s queremos ter". Lula voltou a repetir o que o Minist?rio de Minas e Energia havia anunciado como o imediato funcionamento de seis usinas t?rmicas a ?leo no Sudeste para n?o comprometer os reservat?rios da regi?o em virtude das transfer?ncias de energia que est?o sendo feitas para o Nordeste e o funcionamento, na segunda semana de fevereiro, de um gasoduto no Esp?rito Santo que permitir? o fornecimento de 5 milh?es de metros c?bicos di?rios de g?s para o Rio de Janeiro. Lula explicou que todo o esfor?o para n?o faltar energia ser? feito e que a prioridade no abastecimento de g?s ? para a gera??o de energia el?trica. "Se tiver sobrando g?s, n?s poderemos atender os carros, poderemos atender as empresas, mas ? importante definir que a prioridade ? produzir energia para atender aos interesses da sociedade brasileira", informou. O presidente disse tamb?m que a constru??o da hidrel?trica do Rio Madeira vai garantir ainda mais o abastecimento de energia no Pa?s. "N?s estamos preparados para 2009, preparados para 2010. Com o come?o da constru??o da hidrel?trica do Rio Madeira agora, n?s estamos seguros de que n?o faltar? energia no Brasil por um bom tempo", salientou Lula.