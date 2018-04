Lula ressalta G-20 como principal organismo de governança

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira, 10, que se tivesse que optar, escolheria o G-20 e não o G-14 como principal organismo de governança global, neste momento. Para o presidente, o G-20 - grupo das maiores economias do mundo, que tomou a liderança na definição de soluções para a atual crise econômica mundial - é mais representativo e deve ser mais "valorizado" até a sua próxima reunião de cúpula (a terceira), que se dará em setembro em Pittsburgh. Essa reunião, de acordo com Lula, terá especial importância, porque será o momento de verificar se as medidas recomendadas nas duas cúpulas anteriores estão sendo implementadas.

Durante a reunião do G-8 (grupo dos sete países mais industrializados e a Rússia), que foi encerrada nesta manhã em Áquila, Itália, Lula insistiu no fato de que várias medidas continuam no papel, entre elas, a retomada das negociações da Rodada Doha, da Organização Mundial do Comércio e a liberação de financiamentos pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), com recursos adicionais que recebeu de seus membros.

Lula ressaltou que a criação do G-14 - a junção do G-8 ao G-5 (Brasil, China, Índia, México e África do Sul) e Egito - também seria importante, porque significaria um peso maior das economias emergentes nas discussões de temas relevantes. Mas insistiu:"G-20 é uma boa pedida".

Lula deixa em algumas horas a Itália com a impressão de que a fase pior da crise já passou para a maioria dos países mais ricos e emergentes. Apesar da advertência do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, de que o mercado doméstico americano não vai se recuperar em curto prazo e das quedas ainda acentuadas da atividade econômica em países como a Alemanha e a Suécia, Lula constatou que os líderes presentes no encontro de Áquila acreditam na retomada da economia, a partir de 2010. Ele completou que a preocupação está mais focada na tendência de aumento do desemprego, ou seja, nas consequências sociais da crise.

Questionado sobre sua enfática proposta de substituição do dólar como moeda de referência internacional, Lula desconversou e preferiu se concentrar em outra de suas iniciativas, no campo externo - a adoção de moedas locais no comércio. Ele afirmou ter proposto ao presidente da China, Hu Jintao, e ao primeiro-ministro da Índia, Manmohan Singh, durante a reunião de cúpula do Foro Bric (Brasil, Rússia e China) a adoção desse mecanismo, que está em vigor "de maneira ainda muito incipiente" entre o Brasil e a Argentina. Durante a reunião de cúpula do G 5 (Brasil, Índia, China, México e África do Sul), Lula defendeu que todo o grupo adote esse modelo.