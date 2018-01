M. Dias Branco acerta aquisição da Piraquê por R$ 1,5 bilhão

A fabricante de biscoitos e massas M. Dias Branco aprovou nesta sexta-feira, 29, a aquisição da Indústria de Produtos Alimentícios Piraquê. A empresa afirma que, para fins da operação, a Piraquê foi avaliada em R$ 1,550 bilhão.

"A operação reflete a estratégia comercial da M. Dias Branco de acelerar seu crescimento nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, bem como de incluir no seu portfólio produtos de alto valor agregado", afirma a companhia, em fato relevante.

A Piraquê fabrica massas, biscoitos, salgadinhos e refrescos. No período de outubro de 2016 a setembro de 2017, registrou receita líquida total de R$ 717 milhões.

A conclusão do negócio está sujeita à implementação de algumas condições, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Durante o período de análise da transação, as companhias continuarão operando de forma independente. A M. Dias Branco não deu mais detalhes sobre a operação.

