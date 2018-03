Madoff é tratado de ferimentos no rosto e nas costelas, diz TV O ex-gestor de investimentos Bernard Madoff, preso após orquestrar uma fraude de dezenas de bilhões de dólares, foi hospitalizado no fim da semana passada e tratado de fraturas nas costelas e ossos da face e de um pulmão que falhou, segundo reportagem no site de um canal de TV local em Raleigh, na Carolina do Norte.