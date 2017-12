Magazine Luiza deve crescer seis vezes no 1º tri, dizem analistas

A rede de varejo de eletroeletrônicos Magazine Luiza deve reportar lucro líquido do primeiro trimestre de 2017 mais de seis vezes maior que o do mesmo período do ano passado, segundo preveem analistas. A média das projeções de cinco instituições financeiras (BB Investimentos, Brasil Plural, BTG Pactual, Itaú BBA e Santander) aponta para lucro de R$ 35 milhões entre janeiro e março deste ano, ante R$ 5,3 milhões dos mesmos meses de 2016.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da varejista, de acordo com as projeções, pode crescer 29% na comparação anual. A média das estimativas aponta para Ebitda de R$ 186,8 milhões, ante R$ 144,1 milhões apurados pela empresa no primeiro trimestre do ano passado.

A receita líquida do Magazine Luiza, segundo as estimativas, pode alcançar R$ 2,530 bilhões no trimestre. O montante é 11,8% superior ao reportado pela empresa há um ano.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Analistas esperam que as vendas cresçam impulsionadas por um resultado positivo de lojas físicas e, sobretudo, pela expansão do comércio eletrônico acima da média do mercado. O BTG calcula que as vendas online possam crescer 30% na comparação anual, índice que, se confirmado, se contrapõe a uma queda de 4% da receita líquida da operação de comércio eletrônico da concorrente Via Varejo, dona das redes Casas Bahia e Pontofrio.

Para a analista do BB Investimentos, Maria Paula Cantusio, o resultado do Magazine Luiza deve ainda refletir impactos positivos da liberação do saque de contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). "Em nossa visão, o Magazine Luiza deve continuar a apresentar uma tendência positiva de vendas, se beneficiando da recente decisão de liberação do FGTS e ganhando participação de mercado", conclui.

O crescimento do e-commerce deve pesar sobre a margem bruta da companhia, uma vez que as vendas online tendem a ter margens menores. Ainda assim, os analistas consideram que o Ebitda da companhia crescerá diante da diluição de custos fixos com o ritmo forte de aumento da receita.

A divulgação de resultados do Magazine Luiza está marcada para esta quinta-feira, 4, após o fechamento do mercado.