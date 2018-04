Magazine Luiza faz parceria com 99 para dar R$ 20 a consumidor

SÃO PAULO - O Magazine Luiza firmou uma parceria com o aplicativo de transporte privado 99. Conforme anunciou em teleconferência com analistas e investidores o presidente da rede varejista, Frederico Trajano, a parceria vai dar um cupom de R$ 20 para os consumidores se deslocarem a lojas do Magazine Luiza para retirar produtos.

O executivo destacou o crescimento das vendas na modalidade Retira Loja, que é a venda feita pelo e-commerce, mas com o produto sendo retirado pelo consumidor num ponto de venda físico. Com a novidade do acordo com a 99, o objetivo é atrair consumidores para a facilidade, fazendo com que os clientes não gastem com o transporte para retirar os produtos, afirmou Trajano.

O cenário de consumo tem superado as expectativas da rede varejista. Durante teleconferência com analistas e investidores, Trajano avaliou que os resultados de vendas surpreenderam no segundo trimestre. Ele considerou que a economia desempenhou bem apesar do cenário de crise política e atribuiu a reação do mercado de eletroeletrônicos e móveis em parte à injeção de recursos com a liberação de saques de contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

No segundo trimestre deste ano, a Magazine Luiza registrou lucro líquido de R$ 72,4 milhões, valor 594,5% superior aos R$ 10,4 milhões apurados em igual período do ano passado. Nos primeiros seis meses do ano, o lucro acumula R$ 130,9 milhões, montante 735,3% mais alto que no primeiro semestre de 2016.