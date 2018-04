Magazine Luiza poderá fazer oferta de ações, diz BC

O Magazine Luiza, um dos maiores varejistas do país, está em processo de ter um acionista estrangeiro e pode fazer uma oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês), segundo informação do chefe do Departamento de Organização do Sistema Financeiro do Banco Central, Luiz Edson Feltrim.

Procurado pela Reuters, o Magazine Luiza informou que não iria se pronunciar sobre o assunto.

Nesta quarta-feira, o Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou proposta que autoriza participação estrangeira indireta de até 25 por cento no capital da Luizacred, financeira controlada pelo Magazine Luiza e pela Fininvest, esta última pertencente ao Itaú Unibanco.

No caso de entrada de sócios estrangeiros no varejista, esses acionistas teriam uma presença indireta no capital da Luizacred, daí a necessidade de se buscar a autorização junto ao CMN. A proposta ainda precisa de aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"O Magazine Luiza está em processo de ter acionista estrangeiro, inclusive há uma possibilidade de fazer uma oferta pública de ações, com isso abre-se a possibilidade de investidores estrangeiros comprarem as ações. Com isso, poderá haver participação estrangeira na financeira", afirmou Feltrim a jornalistas.

Na semana passada, o presidente da BM&FBovespa, Edemir Pinto, disse esperar que ocorram de quatro a cinco IPOs no mercado brasileiro até o final de 2009. Segundo ele, mais da metade das ofertas de ações previstas no país ainda neste ano será de companhias de consumo.

(Por Isabel Versiani; reportagem adicional de Stella Fontes, em São Paulo, texto de Cesar Bianconi)