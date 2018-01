Magazine Luiza reverte lucro e tem prejuízo de R$ 65,6 milhões em 2015

SÃO PAULO - O Magazine Luiza reportou prejuízo líquido de R$ 52,4 milhões no quarto trimestre de 2015, revertendo o lucro de R$ 39,3 milhões no mesmo período de 2014. No acumulado do ano, o prejuízo da rede varejista alcança R$ 65,6 milhões ante um lucro de R$ 128,6 milhões em 2014.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da varejista entre outubro e dezembro atingiu R$ 100,4 milhões, retração de 42,8% na comparação com os mesmos meses do ano anterior. Em doze meses, o Ebitda chegou a R$ 464,7 milhões, queda de 23,2%.

A receita líquida da companhia caiu 8,7% no quarto trimestre de 2015 na comparação anual, ficando em R$ 2,5 bilhões. De janeiro a dezembro, a receita do Magazine Luiza soma R$ 8,978 bilhões, retração de 8,2% ante 2014.

O resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 152,8 milhões, contra um número também negativo de R$ 110,1 milhões no quarto trimestre de 2014. No acumulado do ano, o resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 486,1 milhões, ante R$ 360,7 milhões também negativo em 2014.